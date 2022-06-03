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الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد عناصره وجرح 5 آخرين في عملية دهم (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد عناصره وجرح 5 آخرين في عملية دهم (فيديو)
AFP
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اشتبك الجيش اللبناني مع مجموعة من المطلوبين في مدينة بعلبك، من بينهم أحد أبرز مروجي المخدرات، مما أدى إلى مقتل عنصر في الجيش وجرح 5 آخرين.

وأعلن الجيش اللبناني "استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين أثناء عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في حي الشروانة والتي أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين".

وذكرت قناة الـLBCI اللبنانية أن الجيش اشتبك مع مجموعة من المطلوبين في بعلبك حي الشراونة أبرزهم علي منذر زعيتر (أبو سلّة) أهم مروج مخدرات، وتم استخدام قذائف صاروخية، ومروحيات في الأجواء ووقوع إصابات في صفوف الطرفين.

وأوقف الجيش 4 مطلوبين من مجموعة أبو سلة خلال المداهمة، اثنان منهم من معاونيه الأساسيين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الاشتباكات التي وقعت بين الجيش والمطلوبين، التي تخللها استخدام قذائف صاروخية من نوع "أر بي جي".

المصدر: RT

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