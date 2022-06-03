الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد عناصره وجرح 5 آخرين في عملية دهم (فيديو)

اشتبك الجيش اللبناني مع مجموعة من المطلوبين في مدينة بعلبك، من بينهم أحد أبرز مروجي المخدرات، مما أدى إلى مقتل عنصر في الجيش وجرح 5 آخرين.

وأعلن الجيش اللبناني "استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين أثناء عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في حي الشروانة والتي أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين".

استشهاد عسكري واصابة خمسة آخرين أثناء عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في الشروانة والتي اسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/zt91Vfbe2o — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 3, 2022

وذكرت قناة الـLBCI اللبنانية أن الجيش اشتبك مع مجموعة من المطلوبين في بعلبك حي الشراونة أبرزهم علي منذر زعيتر (أبو سلّة) أهم مروج مخدرات، وتم استخدام قذائف صاروخية، ومروحيات في الأجواء ووقوع إصابات في صفوف الطرفين.

وأوقف الجيش 4 مطلوبين من مجموعة أبو سلة خلال المداهمة، اثنان منهم من معاونيه الأساسيين.

معلومات للـLBCI :الجيش اللبناني أوقف 4 مطلوبين من مجموعة أبو سلة خلال مداهمة الشراونة واثنان منهم من معاونيه الاساسيين — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) June 3, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الاشتباكات التي وقعت بين الجيش والمطلوبين، التي تخللها استخدام قذائف صاروخية من نوع "أر بي جي".

#عاجل_إشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني وعدد من المسلحين يستخدم فيها قذائف الاربيجي أثناء مداهمة المطلوب علي منذر زعيتر الملقب ب "ابو سلة" في محلة تل الابيض الشراونة في بعلبك ادت لسقوط عدد من الجرحى #لبنانpic.twitter.com/sLDVu5JB1x — Richard Abou Hamad (@RichardAbouHa10) June 3, 2022

المصدر: RT