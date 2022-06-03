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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا \03.06.2022\

أخبار العالم العربي

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا \03.06.2022\
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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهرها الرابع تزامنا مع تشديد العقوبات الغربية على روسيا، وما خلفه من تفاقم في أزمة الطاقة والغذاء على المستوى الدولي.

ميدانيا

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تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها

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