تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا \03.06.2022\
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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهرها الرابع تزامنا مع تشديد العقوبات الغربية على روسيا، وما خلفه من تفاقم في أزمة الطاقة والغذاء على المستوى الدولي.
ميدانيا
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