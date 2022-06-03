تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا \03.06.2022\

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهرها الرابع تزامنا مع تشديد العقوبات الغربية على روسيا، وما خلفه من تفاقم في أزمة الطاقة والغذاء على المستوى الدولي.

ميدانيا

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تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها