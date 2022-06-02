مركز المصالحة الروسي: 4 عمليات قصف من قبل المسلحين في إدلب غربي سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 4 عمليات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" بمنطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا.

إقرأ المزيد

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان له يوم الخميس، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 4 عمليات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".

وأوضح أنه تم تسجيل 3 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في محافظة اللاذقية.

المصدر: RT+نوفوستي