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مركز المصالحة الروسي: 4 عمليات قصف من قبل المسلحين في إدلب غربي سوريا

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مركز المصالحة الروسي: 4 عمليات قصف من قبل المسلحين في إدلب غربي سوريا
Legion-Media Juma Mohammad/IMAGESLIVE Via ZUMA Press
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 4 عمليات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" بمنطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا.

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وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان له يوم الخميس، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 4 عمليات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".

وأوضح أنه تم تسجيل 3 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في محافظة اللاذقية.

المصدر: RT+نوفوستي

 

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