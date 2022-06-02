تونس.. تفكيك عصابة دولية لترويج المخدرات (صورة)

أفادت إذاعة "موزاييك" بأن الفرقة المركزية بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني ببن عروس تمكنت من تفكيك عصابة دولية لترويج المخدرات نشطت بين تونس والجزائر.

وحجزت قوات الأمن 141 صفيحة من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي يفوق المئة ألف دينار.

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وجاء في محاضر البحث أن معلومات وردت على أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني ببن عروس مفادها الاشتباه في وجود شبكة دولية لترويج المخدرات تنشط بين تونس والجزائر يقودها شاب من سكان إحدى القرى الحدودية.

وبعد تحريات دامت عدة أسابيع وردت معلومة مفادها تحوز المشتبه به على شحنة مخدرات تم جلبها من الجزائر.

هذا، وتم تنفيذ عملية مداهمة لشقة تسوغها بحي النصر بالعاصمة وضبطه داخلها صحبة شريك له.

وبالتحري معهما أمكن حجز 141 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن أكثر من 14 كيلوغرام أخفياها بجهة المنزه التاسع كما أمكن حجز مبلغ مالي قدره 105 آلاف دينار (أكثر من 33 ألأف دولار) بجهة العمران الأعلى متأتية من ترويج المخدرات، بالإضافة إلى آلة لعد الأموال وسيارة فاخرة يفوق سعرها 120 ألف دينار.

وتتواصل الأبحاث للكشف عن باقي عناصر الشبكة الدولية لإحالة الأبحاث لاحقا على أنظار القضاء.

المصدر: "موزاييك"