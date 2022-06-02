خبير: دولتان عربيتان تمتلكان منشآت لا تملكها دول الاتحاد الأوروبي

أشار الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، إلى أن دولتين وحيدتين بالمنطقة لديهما محطات للغاز المسال، وهما مصر والجزائر، وأنه لا توجد دولة في أوروبا تملك محطات لإسالة الغاز.

وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن مصر بها احتياطي كبير من الغاز" وأن مصر أصبحت مركزا إقليميا للغاز بفضل قدرتها على إسالته وتصديره عالميا.

وأشار إلى أن مصر تمتلك القوة البحرية السادسة عالميا الآن.

المصدر: قناة "صدى البلد" المصري