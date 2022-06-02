الإرياني: تدخل التحالف بقيادة السعودية جاء استجابة لطلب دستوري من رئيس اليمن

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تدخل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، جاء استجابة لطلب دستوري من الرئيس اليمني.

وكتب الإرياني عبر "تويتر": "نؤكد أن تدخل تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة جاء استجابة لطلب دستوري من الرئيس اليمني (في إشارة للرئيس السابق عبدربه منصور هادي)، وهذا الإسناد الأخوي حال دون إحكام الحرس الثوري الإيراني سيطرته على الجغرافيا اليمنية وتحويل اليمن إلى منصة لنشر الفوضى والإرهاب واستهداف السفن التجارية وزعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

4-نؤكد أن تدخل تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة🇸🇦 جاء استجابة لطلب دستوري من الرئيس اليمني، وأن هذا الاسناد الاخوي حال دون احكام الحرس الثوري سيطرته على الجغرافيا اليمنية،وتحويله الى منصة لنشر الفوضى والارهاب،واستهداف السفن التجارية وزعزعة الامن والسلم الإقليمي والدولي — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 2, 2022

وأضاف: "نجدد التأكيد أن الطريق الوحيد لإرساء سلام شامل وعادل ومستدام في اليمن يبدأ بممارسة ضغط حقيقي على نظام طهران لوقف دعمه لمليشيا الحوثي الإرهابية وسياساته التدميرية التي أنتجت الحروب والأزمات في المنطقة، ودعم مجلس القيادة الرئاسي الذي يمثل الطيف اليمني لاستعادة الدولة وإرساء الأمن والاستقرار".

المصدر: RT