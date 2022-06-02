مصر.. إنقاذ مركب صيد غرق خلال تعويمه بدمياط

استطاع طاقم بحارة من مدينة عزبة البرج المصرية إنقاذ مركب صيد عقب تعرض للغرق بنيل دمياط، وذلك أثناء محاولة طاقم المركب تعويمه.

ووقع الحادث على بعد 12 ميلا من مدينة عزبة البرج، حيث تلقى البحارة استغاثة طاقم السفينة فور تعرضهم للحادث خلال تعويم المركب.

وعلى الفور تحرك عدد من أهالي مدينة عزبة البرج على سفن صيد للإنقاذ، وتمكنوا من إنقاذ طاقم السفينة وكذلك سحب أجزاء منها إلى الشاطئ للصيانة.

المصدر: "القاهرة 24"