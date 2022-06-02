إصابة وزير الصحة اللبناني بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الوزير فراس الأبيض أصيب بكورونا بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة إلى جنيف.

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان صحفي أن نتيجة الفحص الذي أجراه الوزير إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة، أتت إيجابية.

وسيلتزم الوزير الأبيض، الذي يعاني من أعراض خفيفة، الحجر المنزلي مع الاعتذار عن اجتماعاته ومواعيده المحددة مسبقا وفق الوزارة.

وكان الأبيض قد شارك قبل أيام في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية