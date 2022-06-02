مصر.. إطلاق اسم مسؤول في الحكومة على بردية أثرية فريدة

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، إن البردية المكتشفة حديثا تعد الأولى من نوعها، وأشار إلى أنه فوجىء بإطلاق اسمه على هذه البردية.

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وأضاف أن البردية "يبلغ طولها 9 متر وورق عالي الجودة، حيث من المتوقع أن تكون عن كتاب الموتى أي التلاوات وما كتبه المصري القديم لمساعدة المتوفى إلى رحلته القادمة".

وأشار إلى أنه فوجىء بإطلاق اسمه على البردية النادرة، فلم يتم إطلاق اسم عالم آثار مصري سابقا على البرديات المكتشفة بينما كان يتم إطلاق اسم علماء الآثار الأجانب، مشيرا إلى أن الكشف الأثري الأخير تمثل في خبيئة تماثيل برونزية ضمنها "لطامات"، وبعد انتهاء الكشف تم نقل التماثيل إلى المتحف المصري الكبير.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اكتشافها 150 تمثالا من البرونز مختلف الأحجام لعدد من المعبودات المصرية القديمة منها أنوبيس، آمون مين، أوزير، إيزيس، نفرتوم، باستت، وحتحور، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني البرونزية الخاصة بطقوس المعبودة إيزيس مثل الصلاصل، فضلا عن تمثال برونزي للمهندس إيمحتب بدون رأس غاية في الدقة والجمال.

وأضاف أن البعثة تمكنت أيضا من الكشف عن مجموعة جديدة من آبار الدفن عثر بداخلها علي مجموعة من 250 تابوت خشبي ملون من العصر المتأخر، حوالي 500 ق.م، مغلقة وبداخلها مومياوات بحالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى مجموعة من التمائم وتماثيل خشبية بعضها مذهب الوجه وصناديق خشبية ملونة.

المصدر: مصر تايمز