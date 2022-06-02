بعد إساءتهما للجزائر.. إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة النقل البحري ومسؤول محطة التوقف

أنهى وزير النقل الجزائري، عبد الله منجي، يوم الخميس، مهام الرئيس المدير العام لشركة النقل البحري ومسؤول محطة التوقف.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أ نالوزير أنهى مهام كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال إيسعد، ومسؤول محطة التوقف للشركة نفسها بالجزائر العاصمة، كمال إيداليا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت إقالتهما بسبب سلوكهما المسيء لصورة الجزائر، والمضر بمصالح المواطنين.

وأفادت بأن إنهاء المهم جاء بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية