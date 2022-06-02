إسرائيل تكشف عملية اختراق "خطيرة" على الحدود السورية

كشف الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، عن عملية اختراق على الحدود السورية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه في واقعة غير اعتيادية وخطيرة، اخترق شخص سوري الحدود عن عمد في منطقة جبل الشيخ، وتم اعتقاله على الفور.

אירוע חריג בגבול סוריה: כוחות צה"ל עצרו חשוד שניסה לחצות לשטח ישראל באזור החרמון@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) June 2, 2022

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش اعتقل في كمين منظم مشتبها فيه اجتاز بشكل مقصود خط الحدود من داخل الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل الشيخ.

وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قام بتحويل المشتبه فيه لقوات الأمن للتحقيق، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بخرق "سيادة إسرائيل".

إعتقلت قوات جيش الدفاع في كمين منظم مشتبها فيه اجتاز قبل قليل بشكل مقصود خط الحدود من داخل الأراضي السورية الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل الشيخ. لقد تم تحويل المشتبه فيه لتحقيق قوات الأمن. جيش الدفاع لن يسمح خرق سيادة دولة إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 2, 2022

وفي السياق ذاته أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس عن اتخاذها قرارا هو الأول من نوعه بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة.

ونشرت إيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية تغريدة على "تويتر" مساء الخميس، أكدت من خلالها تحمسها لتوقيع قرار جديد يقضي بتشكيل لجنة تخطيط خاصة لمرتفعات الجولان السورية.

وأفاد شاكيد في شريط فيديو أرفقته بالتغريدة بأنه وبعد مرور 55 عاما على سيطرة الجيش الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، فقد حان الوقت لتسريع إجراءات التخطيط وتسوية مرتفعات الجولان.

وأعربت الوزيرة الإسرائيلية عن شكرها لوزير الإسكان والبناء زئيف إلكين، ومعه رئيس لجنة التخطيط الجديدة في مرتفعات الجولان، يارون داجان.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية