العراق.. انتشال جثة مجهولة الهوية من قناة الجيش شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني في العراق يوم الخميس بأنه تم انتشال جثة مجهولة الهوية من مشروع قناة الجيش شرقي بغداد.

وقال المصدر في تصريح لموقع "السومرية نيوز" إنه "تم انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 30 عاما مجهول الهوية".

وأضاف أن الجثة عثر عليها ضمن منطقة صليخ سبع ابكار مشروع قناة الجيش بالتحديد.

وأطد أن "الجثة ليس عليها آثار تعذيب أو إطلاق عيارات نارية.

وأوضح المتحدث أنه من المحتمل أن الشاب غرق من فترة طويلة أثناء السباحة.

المصدر: موقع "السومرية نيوز" العراقي