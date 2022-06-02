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فلسطين.. مقتل شاب برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود إسرائيليون (صورة)

أخبار العالم العربي

فلسطين.. مقتل شاب برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود إسرائيليون (صورة)
AP
الصحة الفلسطينية: وفاة شاب برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود إسرائيليون
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود إسرائيليون في قرية المدية قرب الجدار الفاصل غرب رام الله.

وذكرت الوزارة أنها الشاب الفلسطيني وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مصابا.

وأكدت الوزارة أن الأطباء حاول إنقاذ حياته إلا أنه توفي متأثرا بإصابته الحرجة الحرجة جدا.

وأوضحت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من ​الأطفال​ كانوا يلهون في منطقة قريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري ما أدى لإصابة أحدهم".

فلسطين.. مقتل شاب برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود إسرائيليون (صورة)
معا

وأشارت وكالة "معا" إلى أن الشاب يدعى عودة محمد عودة.

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وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الأسير المحرر أيمن محمود محيسن، البالغ من العمر 29 عاما، قتل صباح الخميس برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

كما قتل فلسطيني بالرصاص خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبلغ عدد من ارتقوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اليوم الأخير، 3 وفيات.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن عدد المدنيين الذين قتلوا منذ مطلع العام الحالي بالرصاص الإسرائيلي تجاوز 62 قتيلا.

المصدر: RT

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