تونس.. 240 اعتداء ضد أمنيين وتهشيم حوالي 30 وسيلة عمل في شهر مايو فقط

أعلن معز الدبابي الناطق الرسمي للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي في تونس أن المؤسسة الأمنية تتعرض مؤخرا لاعتداءات موجهة.

وذكر في تصريح لـ"موزاييك" يوم الخميس أن عدد الاعتداءات أصبح رقما مفزعا حسب وصفه، مشيرا إلى أنها شملت الأفراد والمقرات.

وأفاد معز الدبابي بأنه "تم خلال شهر مايو الماضي تسجيل 240 اعتداء جسديا على أعوان قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكهم ووفاة عادل قسيم".

وأضاف أنه "تم تهشيم حوالي 30 وسيلة أمنية من سيارات أمن وحرس وطنيين وسجون وإصلاح وإسعاف ونجدة وإطفاء لسلك الحماية المدنية".

المصدر: "موزاييك"