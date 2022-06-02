مصر.. اتحاد الصناعات يعلق على الارتفاع المفاجئ للدولار الجمركي ويطلق عليه وصفا

علق رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، على رفع الحكومة لقيمة الدولار الجمركي.

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وقال: "الدولار الجمركي هو اختراع مصري، والقيمة الجمركية تكون بناء على سعر السلعة المقيمة بالدولار الحقيقي".

وأوضح البهي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه "نتيجة لتذبذب سعر الدولار في الفترة الأخيرة، وجب على وزارة المالية تحديد سعر الدولار الجمركي"، لافتا إلى أن "ما حدث ليس زيادة، لكنها عودة لصحيح القانون"، مشيرا إلى أن القانون ينص على أن هناك نسبة جمارك تطبق على السلع المستوردة.

وأشار رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن "وزارة المالية حددت سعر الدولار الجمركي، خاصة بعد تذبذب سعر الدولار الجمركي، حتى لا تحدث بلبلة في السوق"، لافتا إلى وجود انكماش عالمي، مشددا على أن "رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبالغوا بشدة في التقدير".

وأكد محمد البهي أن "مصر ترتبط باتفافيات تجارية مع أغلب دول العالم، والاتحاد الأوربي والذي نستورد منه بصفر جمارك، والاتفاقية العربية العربية لتحرير التجارة بينهم، وفي الطريق اتفاقية أخرى مع روسيا"، موضحا أن "الباقي هو شرق آسيا والصين"، لافتا إلى تراجع الواردات من الصين، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن والنقل.

وشدد على أن "أغلب اللي بنستورده معفي من الجمارك، وأن أغلب السلع لن تتأثر بارتفاع الدولار الجمركي خاصة لو كانت القيمة صفر جمارك".

المصدر: الوطن