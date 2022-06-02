وزير الخارجية اللبناني يستقبل سفيري روسيا والصين

استقبل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، سفير روسيا الكسندر روداكوف وسفير الصين تشيان مينجيان وتم البحث في موضوع التجديد للقوات "اليونيفيل".

وطلب بو حبيب من السفيرين الروسي والصيني تأييد بلديهما للفقرة رقم 11 التي يتضمنها قرار التجديد والتي تنص على دعم دوريات الجيش اللبناني العاملة في الجنوب لمدة سنة كاملة بالنفط والغاز والطبابة لتتمكن من القيام بدوريات مشتركة مع اليونيفيل.

المصدر: LBC