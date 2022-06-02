قطارات برفاهية الطائرات.. أول صور لعربات القطار الروسية الجديدة قبل تصديرها لمصر

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا لعربات القطارات الروسية الفاخرة، التي صنعتها روسيا لمصر ضمن صفقة تتضمن 1300 عربة ركاب للسكك الحديدية.

إقرأ المزيد

وأعلنت هيئة السكة الحديد، استمرار توريد العربات الروسية الجديدة ضمن عقد توريد 1300 عربة قطار بين هيئة السكة الحديد وشركة ترانسماش الروسية للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وتأتي الصور للعربات الروسية المكيفة ذات الدرجة الأولى والثانية الفاخرة قبل توريدها إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ضمن 300 عربة سيتم توريدها إلى هيئة السكة الحديد خلال الشهور المقبلة.

وتستقبل هيئة السكة الحديد في الوقت الحالي العربات الروسية المكيفة ذات الدرجة الثالثة، والتي يصل عددها إلى 500 عربة، فضلا عن الانتهاء من توريد 500 عربة روسية درجة ثالثة تهوية ديناميكية والتي دخلت الخدمة، وتعمل حاليا على خطوط السكة الحديد.

المصدر: القاهرة 24