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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يفجر منزل منفذ عملية "بني براك"

أخبار العالم العربي

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نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، قرار هدم منزل منفذ عملية إطلاق النار في بني براك، ضياء حمارشة، في بلدة يعبد التي تقع جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الفيديو، قام عناصر الجيش بدخول المنزل أولا حيث يبدو أنهم قاموا بزرع المتفجرات بداخله، ومن ثم قاموا بتفجيره عن بعد.

وقبيل هدم المنزل، اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الاسرائيلي مصحوبة بجرافات بلدة يعبد وقامت بمحاصرة المنزل، مما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وسقوط 3 إصابات بين المدنيين الفلسطينيين حتى الآن.

المصدر: RT

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