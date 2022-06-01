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بيان لوزارة الداخلية المصرية بشأن معلومات عن اختفاء ضابط

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بيان لوزارة الداخلية المصرية بشأن معلومات عن اختفاء ضابط
Gettyimages.ru
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أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا بشأن معلومات متداولة حول اختفاء ضابط شرطة يدعى "السيد العابد" في ظروف غامضة.

وقالت الوزارة في بيانها أنه "لا صحة لما تم تداوله" بشأن اختفاء أي ضابط.

واتهمت "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بنشر هذه المعلومات عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)".

وقالت "بشأن مزاعم إختفاء ضابط شرطة يدعى"السيد العابد" فى ظروف غامضة لمهاجمته الوزارة نؤكد أنه لا يوجد ضابط بوزارة الداخلية بهذا الإسم،.. هذا يأتي إمتدادا لأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة"، بحسب البيان.

المصدر: RT

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