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وسائل إعلام: قتيل وعدد من الجرحى خلال اشتباكات أمام مقر الأمن الخارجي في طرابلس

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وسائل إعلام: قتيل وعدد من الجرحى خلال اشتباكات أمام مقر الأمن الخارجي في طرابلس
Gettyimages.ru
العاصمة الليبية طرابلس
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أفادت وسائل إعلام ليبية بسقوط قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات اندلعت أمام مقر الأمن الخارجي في العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات مسلحة تسعى كل منها للسيطرة على المقر.

وقال موقع قناة "الجماهيرية" إن قتيلا واحدا وعدد من الجرحى حصيلة الاشتباكات الدائرة بمنطقة السبعة أمام مقر الأمن الخارجي".

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وأضافت أن "الاشتباكات وقعت بين عناصر تابعة لآمر "كتيبة ثوار طرابلس" أيوب بوراس التابع للمجلس الرئاسي وجهاز الشرطة القضائية الردع التابع لأسامة انجيم".

 

المصدر: "الجماهيرية" 

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