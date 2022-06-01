مقتل فلسطيني خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

قتل فلسطيني بالرصاص خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان أن "الشاب بلال عوض توفيق قبها (24 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي".

بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عملية في بلدة يعبد القريبة من جنين، لهدم منزل منفذ عملية في مدينة "بني براك"، في مارس الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ستة فلسطينيين أصيبوا "بالرصاص الحي" خلال العملية، وأشارت إلى أن حالة 3 منهم حرجة في الرقبة والبطن والوجه.

وقالت الوكالة إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها نحو 30 آلية عسكرية بينها جرافة، اقتحمت البلدة، ونشرت القناصة على أسطح منازل المواطنين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المواطنين"

وكان الفلسطيني المتحدر من يعبد، ضياء حمارشة، فتح في 29 مارس النار على مارة في مدينة "بني براك" بتل أبيب قبل أن تقتله قوات الأمن، وأسفرت العملية عن خمسة قتلى بينهم شرطي.

المصدر: "أ ف ب" + "وفا"