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مجلس النواب الليبي ينفي ما نسب لعقيلة صالح حول "دخول طرابلس بالقوة"

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مجلس النواب الليبي ينفي ما نسب لعقيلة صالح حول
Gettyimages.ru
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
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نفى مكتب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ما أثير من تصريحات نسبت للأخير في كلمته التي ألقاها أثناء اجتماع الثلاثاء بسرت، حول "دخول العاصمة طرابلس بقوة السلاح".

وأكد المكتب في بيان له أن "صالح أكد بشكل واضح لا لبس فيه بأن دخول طرابلس يكون بأحد مسارين، إما بالقتال أو موافقة المجموعات المسلحة وتكون الحكومة تحت سيطرتهم، مضيفا أنه ومن أجل تجنب إراقة الدماء فإن مدينة سرت التي تتوسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون".

وأضاف أن صالح "اعتبر أن خيار القتال غير مقبول ومرفوض رفضا باتا، في ظل وجود حلول سياسية منها ممارسة الحكومة لعملها من مدينة سرت، مشيرا إلى أن الاستمرار في نشر مثل هذه الأخبار التي وصفها بالأكاذيب هي استمرار لأعمال التزوير والتزييف ونقض العهود، والتي يعيها الليبيون والمجتمع الدولي".

 

المصدر: RT

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