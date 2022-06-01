"قسد": القصف التركي "الشامل والعشوائي" في الشمال السوري وصل "مستوى خطيرا"

قالت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إن "الاعتداءات التركية، والقصف المدفعي والصاروخي الشامل والعشوائي" الذي تنفذه تركيا في الشمال السوري وصلت إلى "مستوى خطير".

وأضافت "قسد" في بيان أن القصف استهدف "عشرات القرى والبلدات الآهلة بالسكان في مناطق شمال وشرق سوريا"، وأوضحت أن أكثر من 30 قرية، إضافة إلى والعشرات من التجمعات السكنية تعرضت منذ الصباح الباكر لاستهداف تركي "بأكثر من 370 قذيفة مدفعية وصاروخية إضافة إلى استهداف موقع بواسطة طائرة مسيرة انتحارية".

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وفي ريف "عين العرب" الشرقي، وريف "تل أبيض" الغربي، طالت القذائف التركية معمل أسمنت "لافارج" على الطريق الدولي M4 ومحيطها، كما طالت عدة قرى، ما أدى إلى "إصابة مدنيين اثنين بجروح، وتضرر مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية ومنازل المدنيين". حسب البيان.

وأضاف المركز الإعلامي لـ "قسد" في البيان إن "الاحتلال التركي أطلق عشرات القذائف المدفعية باتجاه مركز بلدة عبن عيسى، ومحيطها وكذلك قرى دبس وهوشان وصيدا وكذلك محيط الطريق الدولي M4".

وحسب البيان فإن "طائرة مسيّرة انتحارية استهدفت عيادة طبية في بلدة تل رفعت تسببت بأضرار مادية".

وقال البيان إن "الاحتلال التركي يستقوي بالصمت الدولي في مواصلة جرائمه، حيث لا يخدم تغاضي المجتمع الدولي عن الاعتداءات أي مشروع لحفظ الأمن والاستقرار ومواصلة مكافحة الإرهاب في المنطقة".

المصدر: RT