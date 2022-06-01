مصادر: مواجهات بعد اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية بلدة يعبد لهدم منزل منفذ عملية بني براك (فيديو)

أفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوة كبيرة من الجيش الاسرائيلي مصحوبة بجرافات لبلدة يعبد في جنين ومحاصرة منزل عائلة الشاب ضياء حمارشة منفذ عملية تل أبيب، تمهيدا لهدمه.







وأشارت المصادر نفسها إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وسقوط 3 إصابات بين المدنيين الفلسطينيين حتى الآن.

من جانبها أوردت القناة 13 العبرية، نقلا عن تقارير، أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة يعبد بالقرب من جنين لتدمير منزل منفذ عملية بني براك، والتي قتل فيها 4 مستوطنين"، مشيرة إلى اندلاع مواجهات وتبادل لإطلاق النار بين القوة الإسرائيلية وفلسطينيين.

المصدر: RT