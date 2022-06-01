الجيش الأردني يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 2 آخرين

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة 2 آخران من قوات حفظ السلام في مالي، إثر تعرض إحدى الدوريات لهجوم مسلح.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن إحدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2 وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، تعرضت لهجوم مسلح أدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة وإصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي والرقيب أحمد حابس خليف القبلان.

وتأتي مشاركة قوة الانتشار السريع الأردنية في مالي في إطار مواصلة القوات المسلحة عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

المصدر: "خبرني"