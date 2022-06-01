وفاة قيادي بسرايا القدس متأثرا بإصابته خلال عملية "حارس الأسوار"

أفادت إذاعة "صوت القدس" الفلسطينية بأن القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاز الإسلامي، توفي اليوم الأربعاء، بعد عام من إصابته خلال معركة "سيف القدس".

وأشارت الاذاعة، إلى أن المصري وهو قائد كتيبة في لواء الوسطى بسرايا القدس، أصيب خلال معركة سيف القدس، العام الماضي، والتي خاضتها المقاومة الفلسطينية مع إسرائيل.

يذكر أن عملية سيف القدس، أطلق عليها الجانب الإسرائيلي اسم عملية "حارس الأسوار"، وكانت بدأت في 10 مايو 2021، وانتهت في 21 مايو بهدنة بوسَاطة مصرية. وقتل خلال الحرب التي استمرت 11 يوما على قطاع غزة نحو 200 فلسطيني وأكثر من 13 إسرائيليا.

المصدر: "الوطن" + RT