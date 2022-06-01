أطباء بلا حدود تدين "المعاملة البشعة" للمهاجرين المبعدين من الجزائر وليبيا

شجبت منظمة "أطباء بلا حدود" "المعاملة اللا إنسانية" التي يتعرض لها المهاجرون من دول غرب إفريقيا الذين يسعون للوصول إلى أوروبا وتم إبعادهم من الجزائر وليبيا إلى النيجر المجاورة.

وقال بيان للمنظمة "في المتوسط يتم شهريا طرد نحو ألفي مهاجر من الجزائر وليبيا بينهم أشخاص تعرضوا للإصابة بجروح خطيرة ونساء تعرضن للاغتصاب وأفراد يعانون من صدمات وقد تركوا في وسط الصحراء في المنطقة الحدودية الجزائرية-النيجيرية".

وجاء في البيان أن "قرابة 70% من المهاجرين" الذين تلقوا مساعدة لدى وصولهم إلى شمال النيجر على الحدود مع الجزائر وليبيا، اكدوا تعرضهم "للعنف وشتى أشكال الإهانة من الحرس الجزائريين والليبيين".

وتتزايد أعداد المهاجرين الذين يتم طردهم من الجزائر على مدى السنوات الأخيرة وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود التي أحصت 23171 مهاجرا في 2020 و27208 في 2021 و14196 خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2022.

المصدر: "أ ف ب"