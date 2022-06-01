"التعاون الخليجي" يدعو لتنفيذ "إصلاحات ومكافحة الفساد وسوء الإدارة" في لبنان

دعا مجلس التعاون الخليجي في بيانه الختامي القوى السياسية في لبنان لتنفيذ الإصلاحات اللازمة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال الدورة الـ152 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.

وعبر المجلس الوزاري عن "تضامن مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره".

كما "رحب بنجاح العملية الانتخابية في لبنان التي أجريت في 15 مايو 2022م، متطلعا لقيام أعضاء مجلس النواب المنتخب وكافة القوى السياسية في لبنان بالعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار".

ودعا إلى "التعاون البناء مع المنظمات الدولية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة، وضمان ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية أوحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار لبنان والمنطقة، وألا يكون مصدراً لتهريب المخدرات".

المصدر: RT