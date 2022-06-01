بن زايد يعلن انتخاب مواطن إماراتي بمنصب أممي كبير

أعلن الرئيس الإمارتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، انتخاب المهندس عمران شرف رئيسا للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وقال بن زايد في تغريدة على "تويتر": انتخاب ابن الإمارات المهندس عمران شرف "مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، رئيسا للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.. إنجاز جديد للدولة يجسد تقدير العالم لبرامجها وإسهاماتها في مجال الفضاء.. نتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة هذه اللجنة لتنفيذ أهدافها ومشاريعها".

انتخاب ابن الإمارات المهندس عمران شرف "مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، رئيساً للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.. إنجاز جديد للدولة يجسد تقدير العالم لبرامجها وإسهاماتها في مجال الفضاء..نتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة هذه اللجنة لتنفيذ أهدافها ومشاريعها. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 1, 2022

المصدر: RT