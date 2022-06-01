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العراق يتسلم 50 عنصرا من "داعش" اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية

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العراق يتسلم 50 عنصرا من
أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، استلام السلطات العراقية من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 50 عنصرا من تنظيم "داعش" كانوا معتقلين لدى تلك القوات.

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وذكرت في بيان صحفي: "من خلال التفاهمات والاتفاقات المشتركة وبهدف مكافحة عصابات داعش الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي، فقد تسلمت قيادة العمليات المشتركة من قوات سوريا الديمقراطية 50 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ طريبيل الحدودي".

وأضافت، أن "العناصر سلموا إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

المصدر: RT

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