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"مكونة من أربعة أشقاء".. القبض على عصابة لتفخيخ وتفجير السيارات بشمال العراق

أخبار العالم العربي

مجلس القضاء الأعلى في العراق
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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة لتفخيخ وتفجير السيارات في محافظة نينوى بشمال البلاد.

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وذكر بيان للمجلس: "بعد متابعات تقنية من خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات الاتحادية، وبناء على أوامر قضائية من محكمة تحقيق نينوى، ألقي القبض على مفرزة مختصة بعمليات التفخيخ والتفجير".

وأضاف البيان، أن "المفرزة مشكلة من أربعة أشقاء يحملون هويات مزورة، وكانوا يخططون لعمليات تفجير في المحافظة".


المصدر: RT

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