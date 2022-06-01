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أبو ظبي تبدأ بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

مال وأعمال

أبو ظبي تبدأ بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد
Globallookpress Martin Schrampf Source: imageBROKER.com
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بدأت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الأربعاء، حظر استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة فقط.

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وعلى حسابه في تويتر، أوضح مكتب أبو ظبي الإعلامي قائلا: "أبو ظبي تبدأ حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة اعتبارا من اليوم الموافق 1 يونيو 2022، وذلك في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها في 2020 لتعزيز الحياة المستدامة لجميع سكان أبو ظبي".

كما دعت هيئة منافذ البيع بالتجزئة في الإمارة إلى "توفير أكياس بديلة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام مقابل رسم رمزي لتشجيع المستهلكين على تبني هذا التغير الإيجابي في السلوك البيئي، دعما لجهود الإمارة نحو تحقيق مستقبل صديق للبيئة".

المصدر: RT

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