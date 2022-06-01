مصر.. آخر فيديو للأم بعد ذبح أطفالها وترك رسالة غامضة لزوجها

نشرت وسائل الإعلام المصرية آخر فيديو للأم مرتكبة الجريمة المروعة بحق 3 من أطفالها بعدما ذبحتهم في قرية منية النصر التابعة لمديرية أمن الدقهلية في مصر.

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وظهرت الأم في الفيديو وهي تلقي نفسها أمام أحد الجرارات في محاولة للانتحار بعدما قتلت أطفالها الثلاثة.

ووجد عند تفتيش منزل الأم، رسالة كتبت بخط اليد إلى الزوج الذي يعمل بالخارج. وفيها اعترفت الجانية بارتكاب جريمتها.

كما بررت فعلتها بضرورة ذهاب الصغار إلى الجنة، لاسيما أحمد، معتذرة عن فشلها في تربيتهم.

والقاتلة حاصلة على شهادة من كلية التربية قسم لغة عربية، ومتزوجة من محمد.أ، 33 سنة وهو مدرس ويعمل في السعودية.

المصدر: الجمهورية