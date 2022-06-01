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وليد جنبلاط يدعو لصياغة برنامج يتجاوز التناقضات لمواجهة "جبهة 8 آذار السورية الإيرانية"

أخبار العالم العربي

وليد جنبلاط يدعو لصياغة برنامج يتجاوز التناقضات لمواجهة
AP Hussein Malla
رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان، وليد جنبلاط
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علق رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان، وليد جنبلاط، على نتائج انتخاب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الجديد.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال وليد جنبلاط: "بعد هزيمة الأمس للأغلبية الجديدة في المجلس النيابي في انتخاب نائب رئيس (للمجلس)، نتيجة سوء التنسيق، قد يكون من الأفضل صياغة برنامج مشترك يتجاوز التناقضات الثانوية من أجل مواجهة جبهة 8 آذار السورية-الإيرانية، التي، للتذكير، ستنتقم لهزيمتها في الانتخابات بكل الوسائل، ولن ترحم أحدا".

وانتخب مجلس النواب اللبناني (البرلمان)، أمس الثلاثاء، نبيه بري، رئيسا له، للمرة السابعة على التوالي في تاريخ لبنان.

وفاز عضو تكتل "لبنان القوي" (حليف "حزب الله")، النائب، إلياس بو صعب، بمنصب نائب رئيس مجلس النواب، بعد حصوله على 65 صوتا مقابل 60 صوتا لمنافسه غسان سكاف.

وفاز النائب، هادي أبو الحسن، بمنصب أمين السر "الدرزي عرفا" لمجلس النواب، وعضو تكتل "لبنان القوي"، النائب، آلان عون، بمنصب أمين السرّ "الماروني عرفا" لمجلس النواب.

المصدر: RT

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