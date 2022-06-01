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وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يقتل شابة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن (فيديو + صورة)

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وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يقتل شابة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن (فيديو + صورة)
Globallookpress Mamoun Wazwaz / Source: XinHua
جنود إسرائيليون
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أفادت وسائل إعلامية، صباح اليوم الأربعاء، بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على امرأة قرب مخيم العروب، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، ما أدى إلى مقتلها.

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هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال قرب العروب شمال الخليل..اخترقت الرصاصة صدرها من الجهة اليسرى (تحت الإبط)، وخرجت من الجهة اليمنى"، في حين أن هذه الشابة هي أسيرة محررة اعتقلت بشهر يناير من العام الحالي، وأفرج عنها في أول شهر أبريل.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن تقارير عبرية، أنه تم إطلاق النار على المرأة وإصابتها، فيما لم يصب أي جندي بأذى.

وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يقتل شابة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن (فيديو + صورة)

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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