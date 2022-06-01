وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يقتل شابة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن (فيديو + صورة)

أفادت وسائل إعلامية، صباح اليوم الأربعاء، بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على امرأة قرب مخيم العروب، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، ما أدى إلى مقتلها.

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هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال قرب العروب شمال الخليل..اخترقت الرصاصة صدرها من الجهة اليسرى (تحت الإبط)، وخرجت من الجهة اليمنى"، في حين أن هذه الشابة هي أسيرة محررة اعتقلت بشهر يناير من العام الحالي، وأفرج عنها في أول شهر أبريل.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن تقارير عبرية، أنه تم إطلاق النار على المرأة وإصابتها، فيما لم يصب أي جندي بأذى.

وكالة شهاب: "فيديو للفتاة التي أطلق جنود الاحتلال النار عليها قرب مخيم العروب شمال الخليل قبل قليل". pic.twitter.com/8Bjz6UgX7L — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 1, 2022

المصدر: "جيروزاليم بوست"