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مركز المصالحة الروسي يرصد 8 حالات قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا

أخبار العالم العربي

مركز المصالحة الروسي يرصد 8 حالات قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا
Globallookpress Hussein Ali
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 8 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان له يوم الثلاثاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 8 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".

وأوضح أنه تم تسجيل 6 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل محافظتي إدلب واللاذقية.

وأشار إلى أن قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري بريف حلب أسفر عن إصابة عسكري سوري واحد.

المصدر: RT

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