سياسي جزائري يتهم أطرافا بالسعي لإفشال مبادرة تبون

اتهم الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية، أبو الفضل بعجي، أطرافا لم يحددها بالسعي وراء إفشال مسعى الرئيس عبد المجيد تبون في إحداث التغيير الشامل.

وفي كلمة له، على هامش اليوم البرلماني الذي نظمته كتلته في المجلس الشعبي الوطني، قال بعجي إن "بلادنا تتعرض يوميا لمؤامرات ومناورات تستهدف استقرارها ووحدتها الوطنية، بما فيها مشروع الرئيس (تبون) الماضي في إحداث التغيير ومحاربة الفساد بكل أشكاله". حسبما نقلت عنه صحيفة "الشروق" الجزائرية.

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ودعا بعجي إلى الالتفاف حول مبادرة "لم الشمل" التي دعا إليها تبون، في عدة مناسبات بهدف حماية وتقوية الجبهة الداخلية في البلاد، قائلا إن "الجزائر تحتاج في هذا الظرف الذي يتميز بضغوط خارجية إلى رص الصفوف ووضع المجتمع خارج الصراعات الوهمية".

وأضاف: "ندعو كل الفاعلين في الساحة السياسية إلى دعم مبادرة الرئيس وهو دور الأحزاب السياسية والتنظيمات الجمعوية في البلاد".

المصدر: "الشروق"