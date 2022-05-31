مستوطنون يهاجمون منزلا لفلسطيني في القدس ويعتدون على قاطنيه

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، منزلا في حي وادي الربابة ببلدة سلوان المجاورة لأسوار القدس والمسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، وقاموا بالاعتداء على القاطنين فيه.

وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع إصابتين إثر اعتداءات المستوطنين على قاطني المنزل، مشيرا إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن 4 عناصر من الشرطة الإسرائيلية أصيبوا خلال مواجهات اندلعت بين فلسطينيين ومستوطنين في حي سلوان بالقدس".

المصدر: RT