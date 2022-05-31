مجموعة محتجين يدخلون مبنى البرلمان العراقي بعد صدامات مع القوات الأمنية (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة من المحتجين دخلوا مبنى مجلس النواب العراقي بعد صدامات مع القوات الأمنية.





وذكر مراسلنا أن مجموعة من المحتجين المعروفين باسم (المحاضرين المجايين) دخلوا مجلس النواب للمطالبة بـ"حقوقهم".

وأضاف أن مجموعة أخرى من المحتجين دخلت في صدامات مع القوات الأمنية في المنطقة الخضراء الحكومية.

وظهرت مجموعة من المحاضرين داخل باحة مجلس النواب العراقي وهي تطالب بضرورة أن يقف أعضاء المجلس معها.

والمحاضرون المجانيون هم مجموعة من الحاصلين على شهادات البكالوريوس والماجستير، عملوا بشكل مجاني في بعض المدارس خلال السنوات الماضية، لكنهم يطالبون الآن بالحصول على وظائف ثابتة في وزارة التربية العراقية.





المصدر: RT