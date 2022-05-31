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مقاتلات وسفن الجيش المصري في السعودية

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مقاتلات وسفن الجيش المصري في السعودية
Globallookpress
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أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذها عددا من التدريبات المشتركة بالمملكة العربية السعودية، تحت مسمى التدريب البحري (الموج الأحمر - 5) والتدريب الجوي (فيصل - 12).

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ووفقا لبيان الجيش المصري، انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 5)، والتي تجري بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر ويستمر لعدة أيام، وذلك بمشاركة القوات البحرية لكلا من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجيبوتي والسودان واليمن.

وتتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين كافة العناصر والقوات المشاركة، كما يشمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.

وفي سياق متصل، انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك (فيصل - 12) بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، والذي تستمر فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية.

المصدر: RT

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