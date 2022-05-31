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مظاهرات في الخرطوم تطالب بطرد المبعوث الأممي

أخبار العالم العربي

مظاهرات في الخرطوم تطالب بطرد المبعوث الأممي
فولكر بيرتس
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دعا ناشطون سياسيون في السودان إلى القيام بمظاهرات، غدا الأربعاء، في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بطرد رئيس بعثة "يونتامس" الأممية، فولكر بيرتس.

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وحث التيار الإسلامي العريض، أعضاءه على المشاركة في المسيرة، التي تتزامن مع الوساطة التي تقودها البعثة الأممية مع "الايغاد" والاتحاد الإفريقي، لحل الأزمة السياسية السودانية، والتي بدأت بالتواصل مع قادة الأحزاب والمؤسسة العسكرية.

يذكر أن رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، كان قد هدد بطرد فولكر في حال استمراره بتجاوز التفويض الممنوح له، في وقت تتهم فيه الحكومة وأحزاب موالية لها، فولكر بالانحياز إلى معارضيهم.

المصدر: RT

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