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محكمة عسكرية إسرائيلية تصدر حكما بالسجن المؤبد على قائد خلية تابعة لـ"حماس" بالضفة وآخرين

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محكمة عسكرية إسرائيلية تصدر حكما بالسجن المؤبد على قائد خلية تابعة لـ
AP Adel Hana
صورة أرشيفية - عناصر من "حماس"
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حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلي في عوفر، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على المتهم، أحمد صفرا، وآخرين، بتهمة "التسبب عمدا في قتل العريف الإسرائيلي دفير سوريك" في أغسطس 2019.

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وفي هذا الصدد، أوضح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قائلا: "المدعى عليه هو قائد الخلية العسكرية نيابة عن حركة "حماس"، التي ضمت، من بين آخرين، متهمين آخرين طعنوا الجندي دفير".

وأضاف: "أدين المتهم بارتكاب المخالفات، رغم أنه لم يكن حاضرا في مكان الهجوم، ولم يكن الشخص الذي طعن الراحل دفير".

واستطرد: "قبلت المحكمة العسكرية موقف النيابة العسكرية وحكمت على المدعى عليه بالسجن مدى الحياة وما مجموعه 25 عاما، إلى جانب تعويض قدره 1.500.000 شيكل".

المصدر: RT

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