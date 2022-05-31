محكمة عسكرية إسرائيلية تصدر حكما بالسجن المؤبد على قائد خلية تابعة لـ"حماس" بالضفة وآخرين

حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلي في عوفر، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على المتهم، أحمد صفرا، وآخرين، بتهمة "التسبب عمدا في قتل العريف الإسرائيلي دفير سوريك" في أغسطس 2019.

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وفي هذا الصدد، أوضح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قائلا: "المدعى عليه هو قائد الخلية العسكرية نيابة عن حركة "حماس"، التي ضمت، من بين آخرين، متهمين آخرين طعنوا الجندي دفير".

وأضاف: "أدين المتهم بارتكاب المخالفات، رغم أنه لم يكن حاضرا في مكان الهجوم، ولم يكن الشخص الذي طعن الراحل دفير".

واستطرد: "قبلت المحكمة العسكرية موقف النيابة العسكرية وحكمت على المدعى عليه بالسجن مدى الحياة وما مجموعه 25 عاما، إلى جانب تعويض قدره 1.500.000 شيكل".

المصدر: RT