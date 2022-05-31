"أوكسفام" تدعو طرفي الصراع في اليمن إلي تمديد الهدنة

دعت منظمة "أوكسفام" الخيرية، طرفي الصراع في اليمن إلى تمديد الهدنة، للمساعدة في تجنب الجوع الكارثي ومنع الأزمة الإنسانية المتصاعدة في البلاد.

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ورأت أن "الهدنة ضرورية لملايين اليمنيين الذين يعانون من نقص الخدمات الرئيسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسلع أخرى".

وقال فيران بويغ، مدير مكتب "أوكسفام" في اليمن، أن الهدنة "جلبت شعورا طال انتظاره بالأمل باستطاعتنا كسر دائرة العنف والمعاناة بالبلاد".

وأضاف: "يجب اغتنام هذه الفرصة لتمديد الهدنة، والضغط من أجل سلام دائم إذا أردنا تجنب خطر تعرض ملايين اليمنيين للجوع الشديد".

كما رأى أنه "يجب على جميع أطراف النزاع وضع حياة المدنيين اليمنيين أولا. لدى القادة الآن فرصة حاسمة لبناء سلام مستدام وشامل وإعطاء اليمنيين فرصة للتعافي وإعادة البناء بعد الخسائر التي لا تُسبر في السنوات السبع الماضية".

وأثر الصراع في أوكرانيا على الإمدادات الغذائية العالمية وأدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما أدى إلى تفاقم الأزمة الغذائية، حيث يعاني 3.5 مليون شخص في اليمن من سوء التغذية الحاد ويعاني 17.4 مليون شخص من الجوع، بحسب "أوكسفام".

وأدت الهدنة الأولى على مستوى البلاد منذ عام 2016 إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين مع انخفاض الغارات الجوية والقتال البري بشكل كبير.

كما مكنت الهدنة من وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات التي كان من الصعب الوصول إليها بسبب الصراع المحتدم.

المصدر: "أوكسفام"



