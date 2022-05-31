بينيت يعلق على توقيع اتفاقية التجارة مع الإمارات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة.

إقرأ المزيد

وأشاد بينيت بتوقيع اتفاقية التجارة، قائلا عبر "تويتر": "وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة أول اتفاقية تجارية تاريخية بين إسرائيل ودولة عربية".

היסטוריה!

ישראל ואיחוד האמירויות חתמו כעת על הסכם סחר היסטורי ראשון בהיקפו בין ישראל למדינה ערבית.



הסכמי סחר חופשי בין מדינות בדרך כלל לוקחים שנים רבות עד לחתימה. >> pic.twitter.com/f8oGcugR9Q — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 31, 2022

وأضاف: "في قمة شرم الشيخ، قبل نحو شهرين، اتفقت مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، على أن ما يستغرق 5 سنوات يمكن إنجازه في غضون أسابيع قليلة"، موجها "الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد على قيادته، ووزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورانا باربيفاي، اللذين بفضل عزمهما وعملهما الجاد تحقق هذا الإنجاز الكبير بسرعة وكفاءة".

وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، في وقت سابق اليوم، أن "إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين".

المصدر: RT