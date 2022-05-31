 
مباشر

بينيت يعلق على توقيع اتفاقية التجارة مع الإمارات

أخبار العالم العربي

بينيت يعلق على توقيع اتفاقية التجارة مع الإمارات
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t51n

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة.

إقرأ المزيد
توقيع اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل والإمارات
توقيع اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل والإمارات

وأشاد بينيت بتوقيع اتفاقية التجارة، قائلا عبر "تويتر": "وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة أول اتفاقية تجارية تاريخية بين إسرائيل ودولة عربية".

وأضاف: "في قمة شرم الشيخ، قبل نحو شهرين، اتفقت مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، على أن ما يستغرق 5 سنوات يمكن إنجازه في غضون أسابيع قليلة"، موجها "الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد على قيادته، ووزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورانا باربيفاي، اللذين بفضل عزمهما وعملهما الجاد تحقق هذا الإنجاز الكبير بسرعة وكفاءة".

وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، في وقت سابق اليوم، أن "إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا