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مراسل المنار: تحرك عسكري إٍسرائيلي على الحدود الجنوبية (فيديوهات + صور)

أخبار العالم العربي

مراسل المنار: تحرك عسكري إٍسرائيلي على الحدود الجنوبية (فيديوهات + صور)
AP Ariel Schalit
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل قناة "المنار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، برصد تحرك عسكري إسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

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وفي التفاصيل، نشر مراسل قناة "المنار" المقربة من "حزب الله"، علي شعيب، على حسابه في "تويتر"، صورا ومقاطع فيديو للتحرك العسكري الإسرائيلي في الجنوب، معلقا عليها بالقول: "قوة صهيونية مؤلفة من دبابتي "ميركافا" و17 عسكريا معاديا تجاوزوا صباحا بوابة السياج التقني في منطقة "خلة المحافر" بجنوب بلدة العديسة، وأجروا مسحا في أراض متنازع عليها (أراض لبنانية لا تزال محتلة) ثم غادرت بعد ساعة من دخولها، من دون أن تخرق الخط الأزرق".

المصدر: RT

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