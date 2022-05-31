مراسل المنار: تحرك عسكري إٍسرائيلي على الحدود الجنوبية (فيديوهات + صور)

أفاد مراسل قناة "المنار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، برصد تحرك عسكري إسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

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وفي التفاصيل، نشر مراسل قناة "المنار" المقربة من "حزب الله"، علي شعيب، على حسابه في "تويتر"، صورا ومقاطع فيديو للتحرك العسكري الإسرائيلي في الجنوب، معلقا عليها بالقول: "قوة صهيونية مؤلفة من دبابتي "ميركافا" و17 عسكريا معاديا تجاوزوا صباحا بوابة السياج التقني في منطقة "خلة المحافر" بجنوب بلدة العديسة، وأجروا مسحا في أراض متنازع عليها (أراض لبنانية لا تزال محتلة) ثم غادرت بعد ساعة من دخولها، من دون أن تخرق الخط الأزرق".

العديسة الآن https://t.co/6caUrhgMaF — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 31, 2022

العديسة 2 https://t.co/Inh2W8lVox — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 31, 2022

قوة صهيونية مؤلفة من دبابتي "ميركافا" و 17 عسكريا معاديا تجاوزوا صباحا بوابة السياج التقني في منطقة "خلة المحافر" جنوب بلدة #العديسة و أجروا مسحاً في اراضٍ متنازع عليها ( أراضٍ لبنانية ما تزال محتلة) ثم غادرت بعد ساعة من دخولها من دون أن تخرق #الخط_الأزرقpic.twitter.com/rX6wxedcxq — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 31, 2022

مين هيدا لي جايي عم يتنقز ومعه مرافقينه المرعبين !!



اهم شي الكاميرا السرية لي على صدرو 😂 pic.twitter.com/YwTca0grCP — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 31, 2022

المصدر: RT