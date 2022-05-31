وزير الدفاع التركي أمام نظيره الإماراتي: لن نقبل بوجود إرهابيين على حدودنا الجنوبية

أكدت أنقرة، اليوم الثلاثاء، أنها لن تقبل بوجود "إرهابيين" على حدودها الجنوبية (شمال سوريا)، مشددة على أنها مستعدة لأي مهمة.

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وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بعد لقائه نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، ورئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن "القوات المسلحة التركية بجنودها ومركباتها وأسلحتها وتجهيزاتها وبالمعنويات العالية وخبرتها مستعدة لأي مهمة تكلف بها، ضد الإرهابيين".

وأشار إلى أنه بحث مع المسؤولين الإماراتيين مختلف القضايا وفي مقدمتها الدفاع والأمن.

وأضاف: "ستشهد المرحلة القادمة تكثيفا للزيارات بين البلدين على مختلف المستويات، من أجل المضي قدما بالعلاقات الثنائية".

واستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي يزور أبو ظبي حاليا، وبحث معه جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

المصدر: "الأناضول"