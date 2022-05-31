اشتباكات عنيفة بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة وجنين (فيديو)

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، سلسلة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية ومدينة جنين ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.

وذكرت وكالة "معا" أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة "تقوع" شرق بيت لحم، وأطلق خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.

كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة ما أدى إلى اندلاع اشتباك عنيف في حي الجابريات بمدينة جنين.

وداهمت وحدات من الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا ونابلس، وبيت ريما، وجفنا قضاء رام الله، ومخيمي شعفاط وقلنديا، وبلدة حزما قضاء القدس وطمون.

المصدر: RT + معا