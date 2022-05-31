الولايات المتحدة.. كاميرا مراقبة ترصد وصول نجل وزيرة الهجرة المصرية المتهم بالقتل

نشرت محطة KTLA 5 الأمريكية في لوس أنجلوس لقطات وثقت لحظة وصول الشاب المصري المتهم بقتل شخصين في ولاية كالفيونيا، إلى المبنى السكني الذي ارتكبت فيه الجريمة.

ويظهر المقطع لحظة وصول رامي هاني منير فهيم، نجل وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، إلى المبنى السكني قبل ساعات من وقوع الجريمة، حيث كان يتفقد كاميرا للمراقبة وبدت عليه علامات التوتر.

ويواجه نجل الوزيرة اتهامات بقتل شخصين، وطالب مدعون بإعدامه.

وتعود الواقعة لشهر أبريل 2022 عندما اعتقلت الشرطة فهيم بتهمة طعن زميله في العمل بسكين حتى الموت وشخص آخر يسكن في شقة الضحية في مدينة أنهايم.

وذكرت شبكة "سي بي أس" الإخبارية الشهر الماضي، أن مدعين أكدوا أن حارس أمن المبنى شاهد المتهم وهو يمشي على سطح المجمع السكني في منتصف الليل، قبل ساعات فقط من وقوع الجريمة.

وأثار اتهام رامي هاني منير فهيم، نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، جدلا واسعا بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل مزدوجة في الولايات المتحدة.

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ويبلغ نجل وزير الهجرة المصرية من العمر 26 سنة، وهو من مواليد 1996، يعمل في شركة بالولايات المتحدة تمتلكها سيدة أعمال مصرية أمريكية وهي ليلى بنس.

طعن نجل وزيرة الهجرة زميله في العمل وشخصا آخر يقيم معه داخل شقتهم، والمجنى عليهما هما غريفين كومو وجوناثان بام وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاما، ولا يعلم أحد سبب القتل حتى الآن.

ووقعت الجريمة صباح يوم الثلاثاء 19 أبريل الماضي، حيث تم العثور على سكين كبيرة في مكان الحادثة، وكان رامي فهيم داخل شقة الضحايا مصابا، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وستتم محاكمته يوم 17 يونيو في مدينة فوليرتون.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية