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مركز المصالحة يسجل 5 حالات قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا

أخبار العالم العربي

مركز المصالحة يسجل 5 حالات قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا
Legion-Media Ahmad Fallaha
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 5 حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.

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وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، يوم الاثنين، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 5 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".

وأوضح أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة حلب، وعمليتين أخريين في محافظة إدلب، وعملية واحدة في حماة.

المصدر: نوفوستي + RT

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