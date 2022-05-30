المغرب.. المندوب الوزاري لحقوق الإنسان يؤيد الإفراج عن معتقلي "حراك الريف"

أكد شوقي بنيوب المندوب الوزاري لحقوق الإنسان في المغرب أنه مع الإفراج عن معتقلي الحراك.

وجاءت تصريحاته بعد التقرير الذي أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول أحداث الريف، والذي أثار جدلا واسعا في الوسط الحقوقي بتأكيده أن المعتقلين تمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة.

وقال بنيوب في ندوة حول منجز العدالة الإنتقالية بالمغرب نظمتها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بشراكة مع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف بالرباط، "أنا مع استعادة المعتقلين لحريتهم"، قبل أن يستدرك بأن "هذا يتطلب من محيط المعتقلين أن يجري حوارا في ما بينه حول ما وقع".

وكشف المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أنه أعد دراسة حول وضع الريف "القديم والجديد"، توجد لدى أحد المراكز البحثية، موردا أن "هناك أطروحات لعدد من المراكز والباحثين، ويجب أن يكون هناك حوار بين الأطروحات الموجودة، وأن يكون هناك نقاش، وأنا مستعد للمساهمة في هذا النقاش".

وشدد عدد من الفاعلين الحقوقيين الذين شاركوا في ندوة "منجز العدالة الانتقالية في المغرب"، على ضرورة إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وباقي المعتقلين السياسيين والصحافيين، معتبرين أن تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب تنفيذ إجراءات ملموسة على هذا المستوى.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي